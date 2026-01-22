Mehr als 300 Unternehmen sind in Bitterfeld-Wolfen zu Hause. Wie Firmen und Mitarbeiter künftig einen größeren Beitrag zur Entwicklung des Lebens in der Stadt leisten sollen.

Zehn Euro pro Mitarbeiter - Chemieparkchef in Bitterfeld-Wolfen wirbt um Mittel für das Stadtleben

Der Chemiepark in Bitterfeld-Wolfen ist Heimstatt für viele Unternehmen. Sie sollen ihren Teil zur Entwicklung der Stadt beitragen.

Bitterfeld/MZ. - Die Chemie gehört zu Bitterfeld und Wolfen. Das sagen laut einer von der Chemiepark-Gesellschaft durchgeführten Befragung mehr als drei Viertel der Einwohner der Stadt. Doch wie profitieren diese abseits der Arbeitswelt von der Wirtschaftskraft der Chemiebetriebe?