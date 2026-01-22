Wittenberger wird wegen zwei Vergewaltigungen und vier Fällen von Körperverletzung mit Bedrohung und Beleidigung am Landgericht verurteilt. Welche Entscheidung das Gericht fällt.

Harmonische Beziehung wird toxisch: Jetzt muss ein 24-Jähriger in Haft

Dessau/Wittenberg/MZ. - Gegen einen 24 Jahre alten Wittenberger ist am Mittwochnachmittag wegen Vergewaltigung in zwei Fällen, gefährlicher Körperverletzung in Tateinheit mit Bedrohung und Beleidigung sowie vorsätzlicher Körperverletzung in vier Fällen das Urteil gefällt worden. Allerdings ist es noch nicht rechtskräftig.