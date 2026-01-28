Bei einem Streit auf dem Dorfplatz gab es erst Beleidungen, dann Schläge. Das Opfer erlitt leichte Verletzungen

Wittenberg/MZ. - Ein Streit zwischen zwei Männern im Wittenberger Ortsteil Straach ist am Mittwochmorgen zu einer Prügelei mit einem Schneeschieber ausgeartet. Laut Polizei waren die beiden Streithähne gegen 9.05 Uhr auf dem Dorfplatz aneinandergeraten.

Ein 27-Jähriger soll seinen 43-jährigen Kontrahenten beleidigt haben. Daraufhin soll der ältere Mann auf den jüngeren erst mit der Faust, dann mit seinem Schneeschieber eingeschlagen haben. Die Schläge habe der Mann mit dem Arm abwehren können und sei dabei leicht verletzt worden, heißt es im Polizeibericht.

Wer sich nun tatsächlich schuldig gemacht hat, ist aber noch Gegenstand von Ermittlungen - beide Männer zeigten sich gegenseitig wegen Beleidigung beziehungsweise Körperverletzung an.