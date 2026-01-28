Die Polizei hat Ermittlungen nach dem Diebstahl einer bestellten und gelieferten Lampe aufgenommen.

Postbote hatte noch ein Foto vom abgelegten Paket geschickt - Dreiste Diebe greifen in Köthen zu

Das Paket wurde in Köthen zugestellt - kam er nicht an.

Köthen/MZ. - Ein Paket im Wert von rund 50 Euro wurde nach Angaben der Polizei am Dienstag in der Zimmerstraße in Köthen gestohlen.

Weil niemand öffnete, habe der Bote das Paket gegen 13.30 Uhr vor der Haustür der Frau abgelegt und der Adressatin ein Foto des Paktes geschickt. Als die Frau etwa eine halbe Stunde später zurückkam, sei das Paket und damit eine Lampe im Wert von rund 50 Euro jedoch verschwunden gewesen.

Eine Suche der Frau in der näheren Umgebung war erfolglos. Um solche und ähnliche Fälle von Paketdiebstählen vor der Haustür zu verhindern, rät die Polizei, Packstationen oder Paketshops zu nutzen – oder die Pakete bei vertrauenswürdigen Nachbarn abzuliefern.