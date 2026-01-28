Nach Einholung eines Gutachtens sind die Gebühren neu und minutengenau festgelegt worden. In welchen Fällen der Einsatz von Feuerwehrleuten und Feuerwehrautos zu bezahlen ist und wie hoch die Kosten sind.

Wer in Bernburg Fehlalarme oder Ölspuren verursacht, für den wird's künftig deutlich teurer

In der Regel sind Einsätze der Feuerwehr kostenfrei. Dies gilt aber nicht bei Fehlalarmen, Vorsatz und grober Fahrlässigkeit.

Bernburg/MZ. - Wer Einsätze der Bernburger Ortsfeuerwehren vorsätzlich oder grob fahrlässig auslöst, soll künftig stärker zur Kasse gebeten werden. Deutlich höhere Gebühren sind das Ergebnis der Neukalkulation im Rahmen der Kostenersatzsatzung, die die Stadtverwaltung bei der Kommunal- und Unternehmensberatung Robert Roller in Braunschweig in Auftrag gegeben hatte. Sie sind Folge der insbesondere in jüngster Vergangenheit vorangetriebenen Erneuerung des Fuhrparks und der Ausrüstung. Die Mitglieder des Finanzausschusses empfahlen in ihrer Sitzung am Dienstag dem Stadtrat einstimmig, das nach über elf Jahren geänderte Regelwerk zu verabschieden.