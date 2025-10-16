Warum eine junge Frau am Kunstteich bei Sangerhausen ein Stück Land urbar machte und eine Marktgärtnerei gründete.

Lengefelderin lebt jetzt vom Anbau von Gemüse und Blumen

Kristin Fritzsche hat ein Stück Land am Kunstteich bei Wettelrode urbar gemacht und betreibt jetzt eine Marktgärtnerei.

Sangerhausen/MZ. - Es ist ein kleines grünes Refugium: An der Straße zum Kunstteich bei Wettelrode, gleich neben dem Erlbach, hat sich noch bis zum vergangenen Jahr eine durchgehende Wiesenfläche erstreckt. Jetzt sind dort Beete angelegt, wachsen Gemüse, Kräuter und Blumen: Das ist die Marktgärtnerei „Ursprung“ von Kristin Fritzsche.