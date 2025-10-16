Minister bringt 30 Millionen Euro für den Chemiepark Zeitz Güterverkehr im Chemiepark Zeitz soll wieder Fahrt aufnehmen
Runter von der Straße, rauf auf Schiene. Wirtschaftsminister Sven Schulze überbringt rund 30 Millionen Euro Fördermittel. Wie damit die alte Werksbahn ertüchtigt werden soll.
Aktualisiert: 16.10.2025, 17:26
Alttröglitz/MZ. - Steffen Raabe kann aufatmen. „Ich bin seit 2002 Lokführer im Chemie- und Industriepark (Cip) Zeitz und kann es jetzt weiterhin bleiben“, sagt der gelernte Triebfahrzeugführer. Sein Job und jener der vier weiteren beschäftigten Eisenbahner scheint zukunftssicher, denn die Güterbahn im Chemie- und Industriepark Zeitz wird ertüchtigt. Dafür überbrachte Sachsen-Anhalts Wirtschaftsminister Sven Schulze (CDU) am Donnerstagnachmittag drei Fördermittelbescheide in Höhe von fast 30 Millionen Euro.