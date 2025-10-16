Runter von der Straße, rauf auf Schiene. Wirtschaftsminister Sven Schulze überbringt rund 30 Millionen Euro Fördermittel. Wie damit die alte Werksbahn ertüchtigt werden soll.

Mit diesem Zwei-Wege-Unimog wird auf den Schienen rangiert. Es fahren Hagen Markert, Steffen Raabe, Torsten Abraham (von links).

Alttröglitz/MZ. - Steffen Raabe kann aufatmen. „Ich bin seit 2002 Lokführer im Chemie- und Industriepark (Cip) Zeitz und kann es jetzt weiterhin bleiben“, sagt der gelernte Triebfahrzeugführer. Sein Job und jener der vier weiteren beschäftigten Eisenbahner scheint zukunftssicher, denn die Güterbahn im Chemie- und Industriepark Zeitz wird ertüchtigt. Dafür überbrachte Sachsen-Anhalts Wirtschaftsminister Sven Schulze (CDU) am Donnerstagnachmittag drei Fördermittelbescheide in Höhe von fast 30 Millionen Euro.