Marlies Richter arbeitete ein Jahr lang in der Tagesstätte „Kinderland am Friedrichsberg“ in Wimmelburg. Wie die Seniorin als Bundesfreiwillige dem Mitarbeiterteam half, und was Gleichgesinnte erwartet.

Marlies Richter kümmerte sich als Bundesfreiwillige nicht nur um das leibliche Wohl der Kinder in der Wimmelburger Tagesstätte.

Wimmelburg/MZ. - Marlies Richter weiß immer ganz genau, was bei den Mädchen und Jungen der Wimmelburger Kindertagesstätte „Kinderland am Friedrichsberg“ zum Mittagessen auf den Tisch kommt. Woran das liegt?