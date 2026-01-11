Der Neuschnee eröffnet seltenes Langlaufvergnügen an der Goitzsche. Engagierte Sportler legen Loipen für Bewegung und Winterspaß an. Was die Idee dahinter ist.

Pouch/MZ. - Wintersport ist an der Goitzsche eine Seltenheit. Doch derzeit sorgen bis zu 20 Zentimeter Neuschnee für außergewöhnliche Bedingungen. Rund um Pouch entsteht damit kurzfristig eine Möglichkeit zum Skilanglauf – offen für alle, die den Winter nicht nur betrachten, sondern aktiv nutzen wollen. Was sonst alpinen Regionen vorbehalten bleibt, wird für wenige Tage oder vielleicht Wochen auch in der Region erlebbar.

Weißer Ausnahmezustand

Initiiert wird das Angebot von den Sportlern Jens Mahlert und Silja Halbritter aus Pouch. Mit Zustimmung der zuständigen Verbände und Unterstützung aus dem Ehrenamt wird ein Teil des Goitzscher Rundwanderweges zur Loipe. Ziel ist dabei kein Wettkampf und keine offizielle Sportveranstaltung, sondern Bewegung an der frischen Luft, Ausgleich zum Alltag und die bewusste Nutzung eines seltenen Naturmoments.

Der Winter liefert die Voraussetzung, das Engagement der Beteiligten macht sie nutzbar. Der gespurte Abschnitt beginnt am Ortsausgang von Pouch an der Freizeitanlage und führt bis zum Seelhausener See. Teile der Strecke verlaufen durch die Goitzschewildnis, wo sich der Blick auf zugefrorene Uferbereiche, verschneite Wege und ruhige Waldabschnitte öffnet. Die Loipe ist bewusst so angelegt, dass sie individuell genutzt werden kann – ohne feste Zeiten, ohne Startnummern, ohne Vorgaben.Besonders ist nicht nur die Streckenführung, sondern vor allem der Zeitpunkt. Wintersport direkt vor der eigenen Haustür ist in der Region sonst kaum möglich.

Silja Halbritter und Jens Mahlert auf der Goitzsche-Loipe. (Fotos: Jens Mahlert)

Umso größer fällt die Resonanz auf das spontane Engagement aus. Spaziergänger bleiben stehen, Langläufer schnallen ihre Ski an, andere informieren sich erstmals über diese Form der Bewegung. Der Schnee verändert den bekannten Landschaftsraum und eröffnet neue Perspektiven.

Loipe durch Natur

Mit technischer Hilfe von Jörg Bauer entsteht eine lange, gleichmäßige Spur, die sowohl Einsteigern als auch geübten Läufern ausreichend Möglichkeiten bietet. Das Knirschen unter den Skiern ersetzt dabei den sonst festen Boden. Geräusche werden gedämpft, Bewegungen gleichmäßiger, das Tempo ruhiger. Skilanglauf verlangt Ausdauer, Koordination und Kraft – zugleich bietet er eine intensive Verbindung von Sport und Natur.

Die Nutzung des Rundweges erfolgt auf eigene Gefahr. Eine Haftung für mögliche Schäden wird nicht übernommen. Entscheidend bleibt ohnehin der Blick nach oben: Solange Schnee und Frost halten, bleibt die Loipe offen. Sie ist Einladung und Erinnerung zugleich – daran, dass Bewegung, Natur und Gemeinschaft manchmal nur einen Wintertag entfernt liegen.