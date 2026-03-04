Parkplätze sind sehr knapp in der Bitterfelder Anhaltsiedlung. Das Problem wird größer, wenn die Neubi ihre Ankündigung wahr macht und 225 Garagen abreißt. Zum 30. Juni wurden alle Verträge gekündigt. Was die Betroffenen nun fordern.

Die Nutzerinnen und Nutzer des Garagenkomplexes in der Anhaltsiedlung in Bitterfeld sind verärgert über den geplanten Rückbau.

Bitterfeld/MZ. - Als Marcus Kalkbrenner am 12. Februar den Mietvertrag für seine neue Garage in der Anhaltsiedlung in den Händen hielt, war die Freude groß. Endlich ein Stellplatz direkt um die Ecke, nicht weit von seinem Zuhause entfernt. „Am Telefon haben sie sich sogar noch bedankt und sich gefreut, dass sich jemand noch für eine Garage dort interessiert“, erzählt er. Doch die Euphorie hielt nicht einmal ganz drei Wochen. Kurz darauf sei die überraschende Kündigung ins Haus geflattert– zum 30. Juni ist Schluss.