In der Bernburger Musikschule wird das neue Jahr mit Musik und einem Sektempfang begrüßt

Beim Neujahrskonzert können die Gäste mit Sekt auf das neue Jahr anstoßen.

Bernburg/MZ. - Mit dem Neujahrskonzert am nächsten Mittwoch, 14. Januar, wollen Schüler und Lehrer der Kreismusikschule Béla Bartók in Bernburg das neue Jahr musikalisch begrüßen.

Erster Teil im Konzertsaal

#Zunächst können sich die Besucher auf einen ersten Teil mit eher klassischen Titeln im Konzertsaal freuen. Erklingen wird unter anderem Musik von Puccini, Beethoven oder Rossini. Im Anschluss gibt es nach Angaben des Fördervereins der Musikschule, der das Konzert veranstaltet, einen Sektempfang im Foyer.

Zweiter Teil im Foyer

Aber auch andere Getränke werden ausgeschenkt. Dazu gibt es Schmalzstullen. Schließlich geht es in lockerer Atmosphäre mit Musik von der Band „angeJAZZed“ weiter. Beginn des Konzertes ist um 19 Uhr.