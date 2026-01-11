Deutscher Wetterdienst warnt in einer Vorabinformation für Mansfeld-Südharz vor Glätte. Wann aus Schnee Regen werden soll.

Nach dem Durchzug von Schnee-Tief Elli konnte Mansfeld-Südharz am Sonntag einen strahlend sonnigen Wintertag genießen.

Sangerhausen/MZ. - Nach einem strahlend schönen Winter-Sonntag und erneut strengem Nachtfrost muss Mansfeld-Südharz am Montag mit neuen Wetterkapriolen rechnen. Der Deutsche Wetterdienst (DWD) hat am Sonntag für den Landkreis eine Vorabinformation zu möglichem Glatteis herausgegeben.

Ab Montagvormittag soll demnach von Westen her Niederschlag aufziehen, der zunächst noch als Schnee falle, aber schnell in Regen übergehe. Der gefriere auf den kalten Böden, so dass verbreitet die Gefahr von Glatteis bestehe. „Es ist mit erheblichen Beeinträchtigungen auf allen Verkehrswegen zu rechnen“, heißt es vom DWD.

Wetter-Apps prognostizieren morgens Schnee und am Abend Regen

Die Prognosen verschiedener Wetter-Apps sagten am Sonntag für Mansfeld-Südharz übereinstimmend bis zum Montagmittag noch leichten Frost und Schneefall und erst für den Abend Regen voraus. Auch dort wurde vor Glätte gewarnt.

Laut DWD soll sich in der zweiten Nachthälfte zum Dienstag von Westen mildere Luft durchsetzen, so dass sich die Lage allmählich entspanne. Für den Rest dieser Woche sollen dann tagsüber leichte Plusgrade herrschen.