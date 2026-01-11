Seit fast drei Jahren sorgt Familie Reetz/Poppe dafür, dass die Bibliothek in Theißen weit mehr ist als ein Ort zum Ausleihen von Büchern: Sie ist ein Treffpunkt für Jung und Alt.

„Lieber Schatz, bin im Büro“ – wie die Bibliothek in Theißen Herzen sammelt

Tom Poppe, Jens-Uwe Reetz und Karina Poppe (v.l.) sind ein eingespieltes Team. Seit fast genau drei Jahren führen sie die Bibliothek in Theißen.

THEISSEN/MZ. - „Lieber Schatz, bin im Büro“, steht in geschwungener Schrift auf einem Notizzettel. „Das ist meine liebste Botschaft“, sagt Karina Poppe lächelnd und tippt auf die Pinnwand. Darunter ein weiterer Infozettel, auf dem vermerkt wurde, dass sich ein „Schiropraktiker“ doch mal Knie und Hüfte anschauen könnte.