Freiwillige Feuerwehr ist gefordert - Altkleidercontainer steht in Roßlau im Vollbrand

Roßlau/MZ. - Ein brennender Altkleidercontainer hat am Mittwochabend, 15. Oktober, die Freiwillige Feuerwehr in Roßlau beschäftigt.

Die Kameraden wurden gegen 20.30 Uhr in die Damaschkestraße gerufen. Bei Ankunft stand der Container im Vollbrand. Das Feuer wurde gelöscht, das Vorhängeschloss mit einem Trennschleifer geöffnet. Anschließend wurde die Kleidung aus dem Inneren das Containers großflächig auseinandergezogen und ebenfalls abgelöscht. Gegen 21.15 Uhr konnte der Einsatz beendet werden.