Feuerwehreinsatz in Halle-Neustadt Kellerbrand in Halle-Neustadt: Eine Person bei nächtlichem Feuer verletzt
In der Nacht zum Montag kam es im Ernst-Haeckel-Weg in Halle-Neustadt zu einem Kellerbrand. Eine Person erlitt eine Rauchgasintoxikation und musste ins Krankenhaus gebracht werden.
Halle (Saale)/MZ - In der Nacht zum Montag kam es im Ernst-Haeckel-Weg in Halle-Neustadt zu einem Kellerbrand. Gegen 2.30 Uhr wurde das Feuer der Feuerwehr gemeldet.
Eine Person erlitt eine Rauchgasintoxikation und musste zur weiteren Behandlung ins Krankenhaus gebracht werden. Die Feuerwehr konnte den Brand schnell mit einem Kleinlöschgerät unter Kontrolle bringen und löschen.
Im Einsatz waren die Berufsfeuerwehr Halle (Saale) mit dem Löschzug der Hauptwache sowie die Freiwillige Feuerwehr Halle-Neustadt. Die Polizei hat die Ermittlungen zur Brandursache aufgenommen.