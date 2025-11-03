In der Nacht zum Montag kam es im Ernst-Haeckel-Weg in Halle-Neustadt zu einem Kellerbrand. Eine Person erlitt eine Rauchgasintoxikation und musste ins Krankenhaus gebracht werden.

Die Feuerwehr war im Ernst-Hackel-Weg in der Nacht zum Montag im Einsatz.

Halle (Saale)/MZ - In der Nacht zum Montag kam es im Ernst-Haeckel-Weg in Halle-Neustadt zu einem Kellerbrand. Gegen 2.30 Uhr wurde das Feuer der Feuerwehr gemeldet.

Eine Person erlitt eine Rauchgasintoxikation und musste zur weiteren Behandlung ins Krankenhaus gebracht werden. Die Feuerwehr konnte den Brand schnell mit einem Kleinlöschgerät unter Kontrolle bringen und löschen.

Die Feuerwehr war im Ernst-Hackel-Weg in der Nacht zum Montag im Einsatz. (Foto: Marvin Matzulla)

Im Einsatz waren die Berufsfeuerwehr Halle (Saale) mit dem Löschzug der Hauptwache sowie die Freiwillige Feuerwehr Halle-Neustadt. Die Polizei hat die Ermittlungen zur Brandursache aufgenommen.