Bestseller-Autor Kai Meyer kommt am 4. November für eine Lesung nach Halle. Wie lange er für sein neuestes Werk gebraucht hat.

Tipp für Fans: In Leipzig ist Kai Meyer ausverkauft, aber in Halle geht noch was

Bücher sind sein Leben: Spiegel-Bestseller-Autor Kai Meyer stellt in Halle seinen neuen Roman vor.

Halle/MZ. - Fans seiner Bücher haben schon darauf gewartet: Gerade ist der neue Roman von Bestseller-Autor Kai Meyer („Die fließende Königin“, „Asche und Phönix“) erschienen. Jetzt ist der mehrfach ausgezeichnete Schriftsteller auf Lesetour - und kommt auch nach Halle.