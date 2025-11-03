Eine Verletzung hat Timo Barthels Abenteuer in Mexiko vorzeitig gestoppt. Der Wasserspringer aus Halle schwärmt vom knallharten Training. Wie es für ihn weitergeht.

So quält sich ein hallescher Wasserspringer für seinen Traum

Timo Barthel (M.) trainierte rund zwei Monate lang in Mexiko-Stadt an der Seite von Weltmeister Osmar Olvera (r.) und dessen Synchronpartner Juan Manuel Celaya.

Dresden/MZ - Timo Barthel starrte erstmal in die Leere. Das Abenteuer seines Lebens lag hinter dem Wasserspringer des SV Halle, es endete unfreiwillig früher als geplant. Der extrovertierte Spitzenathlet ist aus Mexiko zurück in der Wahlheimat Dresden, zurück auch in seiner Wohnung. „Die habe ich behalten, vor dem Abflug nach Mexiko aber quasi alles ausgeräumt“, erzählt Barthel, mit Jetlag in den Nervenbahnen und mit Schmerzen in seinem rechten Handgelenk.