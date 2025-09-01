Für seinen Traum von einer Medaille in Los Angeles 2028 geht Timo Barthel nach Mexiko. Was sich der Wasserspringer des SV Halle vom Training dort erhofft.

Timo Barthel will in Mexico als Wasserspringer besser werden.

Halle/MZ - Marco Polo, der ewig reisende Kaufmann aus Venedig, galt als Mann, der mit Worten Bilder malen konnte. Eine ähnliche Gabe hat auch Timo Barthel. Der extrovertierte Wasserspringer vom SV Halle hat noch einen großen sportlichen Traum, den von einer Olympische Medaille.