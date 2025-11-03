Nach der Verletzung von Pascal Schmedemann stürzte der HFC ab. Noch konnte auch die Rückkehr des Verteidigers die Krise nicht beenden. Wie es ihm nach einem schmerzhaften Zusammenprall in Berlin geht.

Er war der Fels in der Abwehr: Wie Pascal Schmedemann nach seinem Comeback gegen die Krise beim HFC ankämpft

Halle/MZ - Als Pascal Schmedemann am Montag bei schönstem Herbstsonnenschein den Trainingsrasen des Halleschen FC betrat, waren die Spuren des Vortages klar erkennbar. Beim ernüchternden 0:1 bei der Reserve von Hertha BSC hatte sich der Verteidiger des Fußball-Regionalligisten einen Cut zugezogen. Er war bei einem Luftzweikampf mit einem Berliner zusammen gerasselt.