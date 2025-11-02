Beim Silbersalz Festival wurde die neue ZDF-Serie über die Brüder Lochmann, die als „die Lochis“ berühmt wurden, erstmals öffentlich gezeigt. Die beiden waren selbst zu Gast, genau wie ihre nicht zu überhörenden Fans.

Lochmann Zwillinge sind zur Premiere ihrer eigenen Dokuserie „Teenstar Dilemma“ in Halle

Die Lochmann Zwillinge, gut gelaunt, beim Filmgespräch nach der Premierenvorstellung in Halle.

Halle (Saale)/MZ. - Mag sein, dass nach der erstmaligen öffentlichen Vorstellung einer neuen Serie oder eines neuen Films das Publikum lange applaudiert, dazu vielleicht sogar aufsteht. Dass aber während der Premierenvorstellung ein guter Teil des Publikum immer wieder kreischt und sogar lauthals Lieder mitsingt, ist dann doch bemerkenswert.