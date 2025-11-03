Der Deutsch-Türke blieb nach dem Abstieg des Halleschen FC in der dritten Liga und wechselte zu 1860 München. Auch dort wurde er zum Stammspieler. Nun wird er den Löwen aber über längere Zeit fehlen.

München/MZ/CKI - Tunay Deniz lief von 2022 bis zum Abstieg 2024 in 69 Spielen für den Halleschen FC in der 3. Liga auf und kam dabei auf 19 Tore und neun Vorlagen. Anschließend blieb er der Liga treu und wechselte zum TSV 1860 München. Der 31-jährige gebürtige Berliner mit türkischen Wurzeln etablierte sich auch dort als Stammspieler. Nun steht er jedoch vor einer langen Zwangspause.