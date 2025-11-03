Skisprung-Talent Emily Teubner hat sich mit der nationalen Elite um Selina Freitag und Katharina Schmid gemessen. Welche Ziele die Hallenserin verfolgt.

Emily Teubner will es in den Skisprung-Weltcup schaffen.

Halle/MZ - Die große Freiheit beginnt unspektakulär. Emily Teubner wird an diesem Montag 18 Jahre alt, volljährig. Für das Skisprungtalent aus Halle ist der Tag aber mit Feinschliff im Windkanal und Lernen am Abend gefüllt. „Ich feiere dann am Wochenende“, sagt sie.