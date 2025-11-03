Weihnachtsmarkt Halle Halles Stadtmarketing plant die Weihnachtstassen-Revolution!
Seit 15 Jahren kommen Halles Weihnachtspötte klassisch mit Finni und Rudi daher. Doch der China-Import könnte bald ein Ende haben.
03.11.2025, 15:46
Halle (Saale)/MZ. - In drei Wochen startet in Halle der Weihnachtsmarkt. Und die Weihnachtsmarkttassen mit den Rentieren „Finni“ und „Rudi“ sind der Renner - und begehrte Sammlerstücke. Seit 2010 gibt es sie bereits. Aber wie lange noch? Das Stadtmarketing Halle plant jetzt die Weihnachtstassen-Revolution.