  4. Weihnachtsmarkt Halle: Halles Stadtmarketing plant die Weihnachtstassen-Revolution!

Seit 15 Jahren kommen Halles Weihnachtspötte klassisch mit Finni und Rudi daher. Doch der China-Import könnte bald ein Ende haben.

Von Dirk Skrzypczak 03.11.2025, 15:46
So sah sie aus, die Tasse im vergangenen Jahr. Haben Design und Material bald ausgedient?
So sah sie aus, die Tasse im vergangenen Jahr. Haben Design und Material bald ausgedient? (Foto: Katja Pausch)

Halle (Saale)/MZ. - In drei Wochen startet in Halle der Weihnachtsmarkt. Und die Weihnachtsmarkttassen mit den Rentieren „Finni“ und „Rudi“ sind der Renner - und begehrte Sammlerstücke. Seit 2010 gibt es sie bereits. Aber wie lange noch? Das Stadtmarketing Halle plant jetzt die Weihnachtstassen-Revolution.