  4. Flughafen Leipzig/Halle: Passagier droht vor Flug nach Ägypten mit Bombe - das sind die Konsequenzen

Ein 58-Jähriger hat im Sicherheitsbereich des Airports Leipzig/Halle den große Max markiert. Das kommt ihm teuer zu stehen.

Von Dirk Skrzypczak 03.11.2025, 16:54
Am Flughafen Leipzig/Halle hat ein Passagier mit einer Bombe gedroht. (Symbolfoto: Marcus Brandt/dpa)

Halle (Saale)/Leipzig/MZ - Wollte er nur witzig sein, vor anderen prahlen? Einem 58-Jährigen kommen seine Äußerungen am Flughafen Leipzig/Halle womöglich teuer zu stehen. Er habe eine Bombe im Koffer, drohte er während der Sicherheitskontrolle. Der Mann wollte mit fünf Begleitern nach Ägypten fliegen.