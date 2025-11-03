Schutzimpfungen gegen Grippe und Corona Apotheke im Hauptbahnhof Halle länger offen: An diesen Tagen wird bis 21 Uhr geimpft
Mit zwei Aktionstagen im November will die Halloren Apotheke noch mehr Menschen dazu bewegen, sich impfen zu lassen. Doch wie steht's um die Nachfrage?
03.11.2025, 06:00
Halle (Saale)/MZ. - In Sachsen-Anhalt lassen sich immer weniger Menschen gegen Covid-19 impfen. Das geht aus Daten der Kassenärztlichen Vereinigung hervor. Doch nicht überall im Land scheint dies so zu sein.