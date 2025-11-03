Mit zwei Aktionstagen im November will die Halloren Apotheke noch mehr Menschen dazu bewegen, sich impfen zu lassen. Doch wie steht's um die Nachfrage?

Apotheke im Hauptbahnhof Halle länger offen: An diesen Tagen wird bis 21 Uhr geimpft

Die Halloren Apotheke im Hauptbahnhof Halle bietet auch Grippe- und Corona-Schutzimpfungen an.

Halle (Saale)/MZ. - In Sachsen-Anhalt lassen sich immer weniger Menschen gegen Covid-19 impfen. Das geht aus Daten der Kassenärztlichen Vereinigung hervor. Doch nicht überall im Land scheint dies so zu sein.