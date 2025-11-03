weather regenschauer
Halle (Saale), Deutschland
  Schutzimpfungen gegen Grippe und Corona: Apotheke im Hauptbahnhof Halle länger offen: An diesen Tagen wird bis 21 Uhr geimpft

Mit zwei Aktionstagen im November will die Halloren Apotheke noch mehr Menschen dazu bewegen, sich impfen zu lassen. Doch wie steht's um die Nachfrage?

Von Denny Kleindienst 03.11.2025, 06:00
Die Halloren Apotheke im Hauptbahnhof Halle bietet auch Grippe- und Corona-Schutzimpfungen an.
Die Halloren Apotheke im Hauptbahnhof Halle bietet auch Grippe- und Corona-Schutzimpfungen an.

Halle (Saale)/MZ. - In Sachsen-Anhalt lassen sich immer weniger Menschen gegen Covid-19 impfen. Das geht aus Daten der Kassenärztlichen Vereinigung hervor. Doch nicht überall im Land scheint dies so zu sein.