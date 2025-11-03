sollten Sie sich gefragt haben, was da in Halles Innenstadt am Sonntagabend so geknallt hat und selbst nicht zu denjenigen gehört haben, die um 19 Uhr auf dem Markt standen: Es war ein Feuerwerk. Und das hat schon ordentlich Krawall gemacht. Es war aber auch einfach schön anzusehen. Mit dem Feuerwerk endete das nunmehr 21. Hallesche Lichterfest, welches sich über das ganze Wochenende zog. Und das ja beinahe gar nicht stattgefunden hätte. Falls Sie einen Eindruck vom Lichterfest gewinnen wollen, finden Sie hier die Bilder zur Veranstaltung.

Sollten Sie am Wochenende aber in der Innenstadt unterwegs gewesen sein, dort einer Gruppe in weißen Schutzanzügen sowie einer Frau im Astronautenanzug begegnet sein und sich womöglich gefragt haben, was die denn da machen, so kann ich Sie aufklären. Es handelte sich um Besucher des Silbersalz Festivals, die sich auf eine Weltraumraumexpedition mitten durch Halle begaben. Ich bin Ihnen dabei gefolgt.

Apropos Silbersalz: Bei dem Festival waren am Wochenende auch die Lochmann Zwillinge, besser bekannt als „die Lochis“, zu Gast, um eine Dokuserie über sich, die in Halle nun Premiere feierte, vorzustellen. Begrüßt wurden die beiden prominenten Brüder von kreischenden Fans.

Und falls Sie länger vorausschauen als nur auf die neue Woche, hat meine Kollegin Hanna Schabacker noch Tipps, wo in Halle Sie für Weihnachten und Silvester noch einen Tisch bekommen könnten. Oder zumindest etwas zu Essen.

