Silbersalz Festival Halle Menschen in Schutzkleidung sorgen für Aufsehen: Weltraumexpedition führt mitten durch Halle

Neben vielen Stargästen hat das kostenlose Silbersalz Festival an diesem Wochenende auch spektakuläre Veranstaltungen zu bieten. Bei einer davon liefen am Freitag Besucher in einheitlichen weißen Anzügen durch die Stadt - und wurden selbst zur Attraktion.