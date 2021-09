Qek Junior - der flotte Camper aus Bernburg

Bernburg/MZ - Camping liegt gerade in der Corona-Pandemie immer mehr im Trend. Manchem ist unbekannt, dass sogar die Saalestadt Bernburg eine Camper-Schmiede war. Schließlich wurde dort mehrere Jahre der Qek Junior, ein Wohnwagen aus der DDR gefertigt. Obwohl in den Fahrzeugbriefen zumeist Isoko Schmiedefeld steht, weil dort häufig die Endmontage stattfand, wurden einige Exemplare im VEB Chemieanlagenbau Staßfurt im Betriebsteil an der Köthenschen Straße in Bernburg hergestellt.

Der Wohnwagen für den Trabi

Der Qek Junior wurde zunächst als HP 400.83 ohne eigene Bremse gebaut. Später kam die Variante HP 500.83/2 mit hydraulischer Auflaufbremse und mechanischer Feststellbremse hinzu. Damit sollte auch leichteren Zugfahrzeugen wie Trabant 601 oder Saporoshez das Mitführen des Qek Juniors ermöglicht werden. Aufgrund der hohen Nachfrage an Camping-Wohnwagen nahm am 11. September 1984 der VEB Chemieanlagenbau Staßfurt, Betriebsteil Apparatebau Bernburg, in der Köthenschen Straße Nr. 5, ehemals Bernburger Bleifabrik Keßler (1866 gegründet), im Rahmen der Konsumgüterproduktion die Montage der komfortablen Campingwohnwagen auf.

Für den Qek Junior als einachsiger Wohnanhänger mit selbsttragendem, nur im Bereich der Fensterlinie isolierten Polyesteraufbau mit Hubdach (Plaste mit Härter), erfolgte in Bernburg der komplette Aufbau. Das Fahrgestell wurde zugeführt aus der Rostocker Warnow-Werft. Der HP 400.83 hat ein Leergewicht von etwa 300 Kilogramm und ein zulässiges Gesamtgewicht von 400 Kilogramm. Der HP 500.83/2 hingegen wiegt leer etwa 360 Kilogramm und hat ein zulässiges Gesamtgewicht von 500 Kilogramm. Der Qek Junior hat eine Gesamtlänge von 3850 Millimetern (Aufbaulänge 2900 Millimeter), eine Gesamtbreite von 1925 Millimetern und eine Gesamthöhe von 2000 Millimetern.

Sekttaufe für den ersten Qek Wohnwagen aus Bernburg. Foto: Sammlung Hennecke

Vorteilhaft am Qek Junior war, dass man den Wohnwagen mit etwas Glück in eine normale Garage stellen konnte. Eine akzeptable Stehhöhe im Innenraum wurde durch das Hubdach und durch eine Vertiefung des Fußbodens vor der Küchenzeile erreicht. Hierbei ist zu erwähnen, dass dieser Stehbereich jedoch durch die Abdeckung des Deichselrohres in zwei Hälften geteilt wird, was gelegentlich schon zur Stolperfalle für die Camper geworden ist.

Die Ausstattung des Qek Juniors beschränkte sich auf das Nötigste. Der kaum wärmeisolierte Aufbau hat vier Fenster aus Kunststoff, die in serienmäßigem Zustand nicht ausstellbar waren. Eine ausreichende Belüftung wurde aber durch das Hubdach, Zwangsbelüftung im Bodenbereich vor der Küchenzeile und durch die geteilte Eingangstür erreicht. Wer mehr Zirkulation benötigte, musste passende Ausstellfenster nachrüsten. Die Küchenzeile befand sich im Bug rechts und ein Kleiderschrank im Bug links.

Hieran schloss sich der vertiefte Stehbereich mit dem Hubdach an. Dahinter war die Sitzgruppe, die sechs Personen Platz bot und durch Absenken des an der Heckwand angeschlagenen Tisches zur Liegefläche umgebaut werden konnte. Diese Liegefläche war 1,88 Meter mal 1,86 Meter groß.

Kleidung hinterm Vorhang

Die Küche hatte einen herausnehmbaren zweiflammigen Gaskocher vom Typ BAT Campy 75/1 (VEB Monsator) oder Typ Campy Foron 2000. Ein Spülbecken ohne Wasseranlage, aber mit Abfluss nach außen, wurde serienmäßig bei den frühen HP 400.83 links im Küchenblock (neben dem Kleiderschrank) eingebaut, später wurde der praktischere Einbauort rechts im Küchenblock (an der Eingangstür) gewählt. Die Küchenzeile hatte einen Ober- und einen Unterschrank, die mit Schiebetüren versehen waren. Die Öffnung des Kleiderschranks hingegen wurde lediglich durch einen Vorhang verschlossen.

Weitere Stauräume fanden sich in den Sitztruhen, die mit Sperrholzdeckeln verschlossen wurden und auf denen die insgesamt acht Schaumstoffpolster ruhten. Alle Möbel waren, wie der gesamte Aufbau, aus Polyester gefertigt. Lediglich die drei Fußbodenteile bestanden aus Sperrholz.

Außer der elektrischen Installation der Verkehrsbeleuchtung hatte der Qek Junior eine 12-Volt-Innenbeleuchtung, die von der Batterie des Zugfahrzeuges gespeist wurde. Die zwei (später vier) Lampen fanden sich über dem Heckfenster und an der Küchenzeile.

So ist der Qek Junior im Inneren aufgebaut. Foto: Sammlung Hennecke

Je nach Ausstattung hatte der Qek Junior einen Umformer mit einer Leistung von 50 Watt, mit dem die Innenbeleuchtung auch über einen 230-V-Netzanschluss betrieben werden konnte. Wenn das Zugfahrzeug noch eine Bordspannung von sechs Volt hatte, konnte der Umformer durch Umklemmen auch diese Ausgangsspannung liefern. Dann mussten jedoch die 12-Volt-Glühbirnen gegen solche mit 6-Volt-Nennspannung getauscht werden. Ein Qek Junior mit Umformer hat neben einer 12-V- auch eine 230-V-Steckdose. Ein separater Gasflaschenkasten ist beim Qek Junior nicht serienmäßig. Eine Gasflasche mit drei oder fünf Kilogramm Inhalt konnte im Innenraum unter der Spüle installiert werden. Von dort aus wird auch der Gaskocher über einen Schlauch angeschlossen. Für externe Gaskästen auf der Deichsel gab es speziell auf diesen Wohnwagentyp abgestimmte Nachrüstmöglichkeiten.

Standesgemäß wird der kleine Camper Qek Junior von einem Trabant gezogen. Foto: Sammlung Hennecke

Miniwohnwagen für Familie

Ursprünglich ist der Qek Junior für eine drei- bis vierköpfige Familie konzipiert worden. Inzwischen wird man mit dem Wagen vorzugsweise zu zweit auf die Reise gehen.