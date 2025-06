Veranstaltung im Strandbad begeistert rund 600 große und kleine Besucher. Was dort alles geboten und wie die Typisierungs-Aktion angenommen wurde.

Familiensommerfest in Gerlebogk

An den verschiedenen Ständen, die im Strandbad aufgebaut waren, konnten sich die Kinder ausprobieren. So wurden unter anderem auch eigene Haarreifen kreiert.

Gerlebogk/MZ. - Die Sonne strahlte und mit ihr die Kinder, die am Samstag ins Strandbad nach Gerlebogk gekommen waren. Der Verein Kids hatte dort bereits zum dritten Mal zum Familiensommerfest eingeladen. „Das Fest bietet einen schönen Abschluss des Schuljahres und einen perfekten Start in die Sommerferien“, zeigte sich Anja Priewe vom Verein Kids schon am frühen Nachmittag vom Zuspruch begeistert.