Bernburgs Wohnungsgenossenschaft hat es zunehmend mit Beschädigungen an ihren Objekten und Flächen zu tun. Wie sie nun dagegen vorgeht.

So kämpft Bernburger Wohnungsgenossenschaft gegen zunehmenden Vandalismus

Immer wieder wird der Zaun an der Breiten Straße aus der Verankerung gerissen.

Bernburg/MZ. - Immer wieder rumst es in Bernburgs Talstadt. Genauer gesagt an der Breiten Straße. Grund dafür ist ein etliche Meter langer Bauzaun, der immer wieder von Unbekannten umgerissen wird. "Wir haben es zunehmend mit Vandalismus zu tun, in den zurückliegenden Wochen ist es immer schlimmer geworden", sagt Stefan Beer, Prokurist und Leiter Servicebereich Wohnungswirtschaft der Bernburger Wohnungsgenossenschaft, der die Fläche hinter dem Bauzaun gehört.