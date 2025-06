Diese Intercity-Züge werden bald nicht mehr so häufig in Naumburg und Weißenfels stoppen. Die Bahn will die IC-Linie 61 ausdünnen.

Naumburg/Weißenfels/MZ - Im Dezember 2023 war die Freude groß in der Saale-Unstrut-Region wie auch im Landesverkehrsministerium. Mehrere Jahre nach dem Wegfall des ICE-Halts in Naumburg schloss die Deutsche Bahn den Süden Sachsen-Anhalts wieder an das Fernverkehrsnetz an.