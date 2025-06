Über 500 Kinder und Jugendliche sind zur Beachparty ins Erlebnisbad „Saaleperle“ in Bernburg gekommen. Was sie dort alles erleben konnten.

Sommerferienstart in Bernburg

Bernburg/MZ. - Was wäre ein Start in die Sommerferien ohne die große Beachparty im Erlebnisbad „Saaleperle“ im Bernburger Stadtteil Neuborna. Immer in der letzten Woche bevor das Schuljahr endet, steigt die große Party. Gestern war es daher wieder soweit.