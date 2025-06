Bernburg/MZ. - Sie haben sich erst im Juni 2024 gegründet. Und sind von Null auf Hundert durchgestartet. Weder Neundorf, Arnstein I und II, Hettstedt III oder Löderburg II konnten den Siegeszug des Darts Teams Galliers DC Bernburg in der zweiten Bezirksliga stoppen. Die unbesiegten Saalestädter machten auf Anhieb den Aufstieg in die erste Bezirksliga perfekt und schafften im Mitteldeutschen Pokal als „Underdog“ sogar den Einzug in die Runde der besten 32 Mannschaften.

Jetzt digital weiterlesen Unser digitales Angebot bietet Ihnen Zugang zu allen exklusiven Inhalten auf MZ.de sowie zur digitalen Zeitung. Sie sind bereits Abonnent? Hier Anmelden 4 Wochen für 0,00 € Jetzt registrieren und 4 Wochen digital lesen. 4 Wochen/ 0,00 € Wenn Sie bereits Abonnent der gedruckten Ausgabe sind, können Sie die digitale Zeitung >>HIER<< bestellen.