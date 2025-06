Ein kurioser Prozess um Schlangenlinien auf dem Rasthof Plötzetal an der A 14, ein mobiles Labor aus Schönebeck für als Spezialauftrag der Uni Trier, ein Streit um eine Flagge vor dem Kreishaus in Bernburg: Im Ticker von Mittwoch, 11. Juni 2025, lesen Sie die Nachrichten des Tages rund um Aschersleben, rund um Bernburg, rund um Staßfurt und rund um Schönebeck.

Ob rund um Aschersleben, rund um Bernburg, rund um Staßfurt oder rund um Schönebeck: Hier finden Sie im Ticker die wichtigsten Nachrichten von heute, Mittwoch, 25. Juni 2025.

Das ist neu am Mittwoch:

7.43 Uhr: Stadtsanierungspreis 2024 in Bernburg: Die Preisträger stehen seit der Stadtratssitzung am Dienstagabend fest.

Familie Klinsmann ist für die Restaurierung des Einzeldenkmals Liebknechtstraße 9 in Bernburg geehrt worden. (Foto: Engelbert Pülicher)

Zwei der drei prämierten Immobilien stehen in der Innenstadt, eine in Gröna. Was dort passiert ist, erklären wir Ihnen hier.

Stadtführung im Flussbett der Eine

6.57 Uhr: Stadtführung aus Fluss-Perspektive: Getreu dem geflügelten Wort „Mit baade Baane inne Aane“ bietet die Tourist-Information Aschersleben am Sonnabend, 5. Juli, noch einige Karten für eine Stadtführung im Flussbett der Eine an.

Um 14.30 Uhr geht es von der „Pferde-Eine“ zu den Eine-Terrassen. Festes Schuhwerk ist Pflicht, wasserempfindliche Utensilien sollten gut verstaut oder besser gar nicht mitgenommen werden. Für sicheren Halt im Wasser sollten Wanderstöcke oder ähnliches benutzt werden.

Karten gibt es in der Tourist-Info, Hecknerstraße 6, unter 03473/ 84 09 44 0 oder per E-Mail an [email protected]. Die drei anderen Eine-Führungen am ersten Juli-Wochenende sind bereits ausgebucht.

In Schlangenlinien über Rasthof an der A 14

6.23 Uhr: Lügen haben kurze Beine. Dieses Sprichwort trifft beim bewahrheitete sich jetzt vor dem Amtsgericht Bernburg. Dort hat sich ein angeblicher Entlastungszeuge um Kopf und Kragen geredet.

Unter Alkoholeinfluss am Steuer? Der Angeklagte und ein Zeuge präsentierten ihre ganz eigene Version. (Symbolfoto: dpa)

Es ging um einen 48-Jährigen, der in Schlangenlinien auf dem Rasthof Plötzetal an der A 14 unterwegs gewesen sein soll. Die ganze Gerichtsposse lesen Sie hier.

Modernes Mobillabor aus Schönebeck

6.16 Uhr: Eine ganz besondere Aufgabe werden die Mitarbeiter der Schönebecker Firma Rettungstechnik Doll in den nächsten Tagen abschließen.

Maßarbeit ist erforderlich: Mitarbeiter Patrick Franz von Rettungstechnik Doll rüstet hier Laborfahrzeug für die Uni Trier um. (Fotos: Olaf Koch)

Die Uni Trier hat den Aufbau eines Labormoduls auf einem MAN in Auftrag gegen – ein Einzelstück. Was es damit auf sich hat, erfahren Sie hier.

Flaggenfrage führt zum Streit im Kreistag

5.53 Uhr: Seit zwei Wochen hängen an den Dienstgebäuden im Kreis Deutschland-, Europa- und die Sachsen-Anhalt-Flagge. Der Kreistag wurde nun zur Schaubühne öffentlicher Anfeindungen.

Der Salzlandkreis zeigt Flagge an seinen Dienstgebäuden. Auch in Bernburg am Karlsplatz. (Foto: Marko Jeschor/Pressestelle Salzlandkreis)

Dabei wehen dort in Bernburg doch nur drei Flaggen im Wind. Eine in Schwarz, Rot und Gold, eine in Blau mit gelben Sternen und eine in Gelb und Schwarz mit einem Wappen in der Mitte.