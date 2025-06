An der Amesdorfer/Warmsdorfer Kreuzung bei Giersleben hat sich ein Unfall mit einem Traktor und einem Pkw ereignet, bei dem zwei Menschen schwer verletzt worden sind.

Schwerer Unfall mit Traktor an Kreuzung bei Giersleben

An der Kreuzung Giersleben/Warmsdorf/Amesdorf/Schackenthal ist es Dienstagnachmittag erneut zu einem schweren Verkehrsunfall gekommen.

Giersleben/Warmsdorf/MZ - Bei einem Verkehrsunfall, in den ein Traktor und ein Pkw verwickelt waren, sind am Dienstagnachmittag gegen 16.13 Uhr an der Kreuzung der Landesstraße 72 und der Kreisstraße 1372 bei Giersleben/Warmsdorf zwei Menschen schwer verletzt worden. Wie der Pressesprecher des Polizeireviers Bernburg, Marco Kopitz, auf Anfrage mitteilt, kam der 65-jährige Traktorfahrer mit seinem Fahrzeug aus Richtung Amesdorf.