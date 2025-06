Nach elf Jahren beendet Tobias Dölle-Faulhaber seine Zeit in Bernburgs Jugendeinrichtung. Warum er geht, wo es ihn hinverschlägt und wie es in seiner Wirkungsstätte weitergeht.

Bernburg/MZ. - Der Taschentuchverbrauch ist in Bernburgs Klubhaus der Jugend in den zurückliegenden Tagen in die Höhe geschossen. Grund dafür ist der Abschied von Klubhausleiter Tobias Dölle-Faulhaber, der nach elf Jahren in der Einrichtung nun seine Zelte in Bernburg abbricht und damit auch die Leitung des Jugendzentrums beendet.