Die Preisträger stehen seit der Stadtratssitzung am Dienstagabend fest. Zwei der drei prämierten Immobilien stehen in der Innenstadt, eine in Gröna.

Bernburg/MZ. - Der Bernburger Stadtrat hat in seiner Sitzung am Dienstagabend die Stadtsanierungspreise 2024 vergeben. Mit der Restaurierung ihrer Immobilien haben die Familien Klinsmann (Liebknechtstraße 9 in Bernburg), Klinz (An der Saale 9 in Gröna) und Weißke/Peters (Wilhelmstraße 6a in Bernburg) maßgeblich zur Verschönerung des Ortsbildes beigetragen, hieß es.