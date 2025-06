Wie Breakdance die Diesterweg-Schüler in Bernburg begeistert

Tanzen in der Schule

Bernburg/MZ. - Auf Schulhöfen kommt es in den Pausen manchmal zu verbalen Streitigkeiten oder sogar zu körperlichen Auseinandersetzungen. Am Dienstagmittag gab diese Örtlichkeit in der Bernburger Grundschule Adolph Diesterweg ein ganz anderes Bild ab. Alle Schüler und Lehrer tanzten zu Hip-Hop-Melodien und dem Eröffnungssong „Das Leben ruft“ von Nico Santos.