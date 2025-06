In Bernburgs Hauptfiliale an der Friedensallee soll im großen Stil umgebaut werden. Das ist dort konkret geplant.

Hier investiert Salzlandsparkasse in Bernburg Millionen

Veränderung in Geschäftsstelle

Hans-Michael Strube auf der Baustelle in der Friedensallee.

Bernburg/MZ. - Verwundert bleiben dieser Tage immer wieder Passanten vor Bernburgs Sparkassengeschäftsstellen-Eingang an der Ecke Friedensallee/Mozartstraße stehen und schauen hinauf zum Baugerüst. Und immer wieder wird auch Vorstandsvorsitzender Hans-Michael Strube darauf angesprochen, ob die Gerüchte stimmen, dass Bernburgs größte Filiale schon bald schließt. „Dem ist nicht so“, stellt Strube klar und weiter: „Das ist unsere Leuchtturmgeschäftsstelle. Wir bleiben hier!“ Und nicht nur das. Das Geldinstitut wird in den kommenden Monaten auch einen Millionenbetrag in den Umbau des Gebäudekomplexes stecken.