Zum 50-jährigen Jubiläum gewährt der Futtermittelhersteller in Könnern seltene Einblicke hinter die Kulissen für die Besucher. Was es dort zu erfahren gab.

Deuka-Werk in Könnern öffnet die Tore

Blick in das Herzstück

Das Deuka-Werk in Könnern öffnete Toren und Türen für die Besucher. Anlass war das 50-jährige Firmenjubiläum.

Könnern/MZ. - Normalerweise wird hinter verschlossenen Toren und Türen gearbeitet. Besucher haben kaum die Gelegenheit, hinter die Kulissen zu blicken. Doch am vergangenen Wochenende öffnete das Werk der Deutschen Tiernahrung Cremer GmbH&Co. KG – kurz Deuka – in Könnern seine Werktore für interessierte Besucher. Grund dafür war das 50-jährige Firmenjubiläum des Unternehmens am Standort unweit der Autobahn 14.