Sport-Legenden, Schauspieler, Musik-Stars, Politiker: Welche Prominenten sind kürzlich gestorben? Wir führen eine Liste mit Persönlichkeiten, von denen die Welt im Jahr 2025 Abschied nehmen musste.

Berlin - Das Jahr 2025 hatte gerade erst begonnen, da musste sich die Welt bereits wieder von bekannten und bedeutenden Persönlichkeiten aus Politik, Sport, Musik- und der Kunst- und Kulturszene verabschieden. Es folgt eine Übersicht von prominenten Persönlichkeiten, die im Jahr 2025 verstorbenen sind.

Januar

Februar

März

April

Mai

Juni

Juli

August

Prominente Todesfälle 2025: oben.v.l.: Ozzy Osbourne, Connie Francis, Mick Ralphs , Anita Kupsch; unten v.l.: Michael Madsen, Claus Peymann, Carlo von Tiedemann, Michael Löwe Fots: dpa/archiv

Gestorben im August 2025

Prominente Todesfälle 2025: oben.v.l.: Wolfgang Böhmer, Monika Hansen, Michael Sommer, Gertrud Leutenegger; unten v.l.: Lorreta Swit, Helmut Thoma, Günther Uecker Fotos: dpa/archiv

Gestorben im Juli 2025

Prominente Todesfälle 2025: oben.v.l.: Nadja "Naddel Abd el Farrag, James Foley, Margot Friedländer, Rapper Xatar; unten v.l.: Andreas Hahn, Papst Franziskus, Urte Blankenstein, Karin Lesch Fotos: dpa/archiv

Gestorben im Juni

Prominente Todesfälle 2025: oben.v.l.: Papst Franziskus, Jean Marsh, Aaron Boupendza, Leo Beenhakker; unten v.l.: Doris Fitschen, Val Kilmer, Mario Vargas Llosa, Peter Seiffert; Fotos: dpa/Picture alliance

Gestorben im Mai 2025

Prominente Todesfälle 2025: oben.v.l.: Anna R., Richard Chamberlain, Vittorio Pirbazari, Octavio Dotel; unten v.l.: Val Kilmer, Doris Fitschen, Eddie Jordan, Fritz Scherer; Fotos dpa/archiv

Gestorben im April 2025

Prominente Todesfälle 2025: oben.v.l.: Hans Peter Korff, Pamela Bach, Bernhard Vogel; unten v.l.: David Johanson, Marian Turski, Rosemarie Hein, Bernd Feuchtner; Fotos: dpa/archiv

Gestorben im März

Prominente Todesfälle 2025: oben.v.l.: Klaus Peschka, Lee Joo Sil, Max Schautzer, Christian Frommert; unten v.l.:Richard Button,John Cooney, Klaus Wilbrand, Tony Roberts Fotos: dpa/archiv

Gestorben im Februar 2025

Prominente Todesfälle 2025: oben.v.l.: Oliviero Toscani, Volker Sklenar, Ágnes Keleti, Jean-Marie Le Pen; unten v.l.: Michael Börgerding, Rosita Missoni, Hans-Hubert Werner Fotos: dpa/archiv

Gestorben im Januar 2025

