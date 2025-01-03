Sportler, Musiker, Politiker Gestorben im Jahr 2025 - diese Prominenten sind kürzlich verstorben
Sport-Legenden, Schauspieler, Musik-Stars, Politiker: Welche Prominenten sind kürzlich gestorben? Wir führen eine Liste mit Persönlichkeiten, von denen die Welt im Jahr 2025 Abschied nehmen musste.
Berlin - Das Jahr 2025 hatte gerade erst begonnen, da musste sich die Welt bereits wieder von bekannten und bedeutenden Persönlichkeiten aus Politik, Sport, Musik- und der Kunst- und Kulturszene verabschieden. Es folgt eine Übersicht von prominenten Persönlichkeiten, die im Jahr 2025 verstorbenen sind.
Im Jahr 2025 - diese Persönlichkeiten sind kürzlich verstorben
Gestorben im August 2025
- Terence Stamp († 87) - 17. August 2025 / britischer Schauspieler, u.a. „Superman“-Bösewicht
- Rainer Holbe († 88) - 15. August 2025 / deutscher Journalist, Autor und Hörfunk- und Fernsehmoderator
- Frank Mill († 67) - 5. August 2025 / deutscher Fußballspieler
- Ulli Potofski († 73) - 2. August 2025 / deutscher Sportmoderator
- Jeannie Seely († 85) - 1. August 2025 / us-amerikanische Country-Sängerin
Gestorben im Juli 2025
- Laura Dahlmeier († 31) - 28. Juli 2025 // ehemalige deutsche Biathletin, mehrfache Olympiasiegerin
- Doris Gercke († 88) - 25. Juli 2025 / deutsche Schriftstellerin, u.a. "Bella Block"
- Hulk Hogan († 71) - 24. Juli 2025 / US-amerikanischer Wrestler und Schauspieler
- John Michael "Ozzy" Osbourne († 73) - 22. Juli 2025 / britischer Rockmusiker "Black Sabbath"
- Chuck Mangione († 84) - 22. Juli 2025 / US-amerikanischer Jazz-Musiker
- Connie Francis († 87) - 16. Juli 2025 / us-amerikanische Sängerin
- Claus Peymann († 88) - 13. Juli 2025 / deutscher Theaterregisseur und Intendant
- Anita Kupsch († 85) - 3. Juli 2025 / deutsche Schauspielerin, u.a. "Praxis Bülowbogen"
- Diogo Jota († 28) - 3. Juli 2025 / portugiesischer Fußball-Nationalspieler, FC Liverpool
- Michael Madsen († 67) - 3. Juli 2025 / us-amerikanischer Schauspieler
- Anke "Hasi" Leithäuser († 58) - 1. Juli 2025 / deutsche TV-Realitystar, "Goodbye Deutschland"
- Michael Löwe († 56) - 1. Juli 2025 / Rumäniens erster Profibox-Weltmeister
Gestorben im Juni
- Michael Sommer († 73) - 30. Juni 2025 / deutscher Gewerkschafter
- Monika Hansen († 83) - 26. Juni 2025 / deutsche Schauspielerin
- Wolfgang Böhmer († 89) - Juni 2025 / dt. Politiker, ehemaliger Ministerpräsident Sachsen-Anhalts
- Mick Ralphs († 81) - 23. Juni 2025 / britischer Gitarrist "Bad Company"
- Gertrud Leutenegger († 76) - 20. Juni 2025 / schweizerische Schriftstellerin
- Heinz Horrmann († 82) - 19. Juni 2025 / deutscher TV-Juror, u.a. "Grill den Henssler" Vox
- Manfred Jendryschik († 82) - 18. Juni 2025 / deutscher Schriftsteller, Kommunalpolitiker
- Egon Coordes († 80) - 17. Juni 2025 / deutscher Fußballspieler und -trainer
- Brian Wilson († 82) - Juni 2025 / US-amerikanischer Musiker, u.a. Beach Boys
- Frederick Forsyth († 86) - 9. Juni 2025 / britischer Schriftsteller
- Sly Stone († 82) - 9. Juni 2025 / US-amerikanischer Sänger, Songwriter und Musikproduzent
- Carlo von Tiedemann († 84) - 8. Juni 2025 / deutscher Radio- und Fernsehmoderator
Gestorben im Mai 2025
- Ernesto Pellegrini († 84) - 31. Mai 2025 / Präsident und Besitzer von Inter Mailand
- Loretta Swit († 87) - 30. Mai 2025 / US-Schauspielerin
- Eva († unbekannt) - 21. Mai 2025 / deutsche Künstlerin, Berliner Künstlerpaar Eva & Adele
- George Wendt († 76) - 20. Mai 2025 / us-amerikanischer Schauspieler, u.a. Hit-Serie „Cheers“
- Robert Benton († 60) - 9. Mai 2025 / Hollywood-Regisseur, u.a. "Bonnie und Clyde", "Kramer gegen Kramer"
- Giovanni Arvaneh († 61) - Mai 2025 / deutscher Schauspieler, u.a. "Marienhof"
- Nadja "Naddel" Abd el Farrag († 60) - 9. Mai 2025 / deutsche Sängerin, Schauspielerin, Model, TV-Moderatorin
- Margot Friedländer († 103) - 9. Mai 2025 / deutsche Holocaustüberlebende und -zeugin
- Carl Hegemann († 76) - 9. Mai 2025 / deutscher Dramaturg
- James Foley († 71) - 6. Mai 2025 / US-amerikanischer Regisseur, Fifty Shades of Grey“-Fortsetzungen
- Luis Galván († 77) - 5. Mai 2025 / argentinischer Fußballspieler
- Rapper "Xatar" Giwar Hajabi († 43) - Mai 2025 / deutscher Rapper
- Ursula Winnington († 96) - 4. Mai 2025 / deutsche DDR-Kochbuchautorin
- Marianne Sayn-Wittgenstein-Sayn († 105) - 4. Mai 2025 / österreichische Gesellschaftsfotografin
- Helmut Thoma († 86) - 3. Mai 2025 / österreichischer Medienmanager, langjähriger RTL-Direktor
Gestorben im April 2025
- Andreas Hahn († 76) - April 2025 / deutscher Fernsehmoderator und -regisseur
- Urte Blankenstein († 81) - 28. April 2025 / deutsche Schauspielerin, "Frau Puppendoktor Pille" im DDR-Kinderfernsehen
- Tom Wolter († 56) - 27. April 2025 / hallescher Kulturschaffender, Stadtrat, Wuk-Theater-Chef
- Peter Rapp († 81) - 25. April 2025 / österreichischer Moderator der früheren Fernsehshow „Tele-As“
- Papst Franziskus († 88) - 23. April 2025 / Argentinischer Geistlicher, Oberhaupt der katholischen Kirche, (Jorge Mario Bergoglio)
- Waltraud Haas († 97) - 23. April 2025 / österreichische Schauspielerin Schauspielerin
- Werner Lorant († 76) - 20. April 2025 / deutscher Fußballspieler und -trainer, u.a. 1860 München
- Nikola Pokrivac († 39) - 18. April 2025 / kroatischer Fußball-Nationalspieler
- Edda Loges († 82) - 16. April 2025 / deutsche Schauspielerin, Ohnsorg-Theater
- Aaron Boupendza († 28) - 16. April 2025 / gabunischer Fußball-Nationalspieler
- Mario Vargas Llosa († 89) - 13. April 2025 / peruanischer Schriftsteller, Politiker und Journalist
- Peter Seiffert († 82) - 14. April 2025 / deutscher Opernsänger
- Jean Marsh († 90) - 13. April 2025 / britische Schauspielerin, u.a. „Das Haus am Eaton Place“
- Leo Beenhakker († 82) - 10. April 2025 / niederländischer Fußballspieler und Trainer
- Octavio Dotel († 51) - 8. April 2025 / ehemaliger dominikanischer Baseball-Star
- Clem Burke († 70) - 6. April 2025 / US-amerikanischer Schlagzeuger, u.a. Rockband "Blondie"
- Jay North († 73) - 6. April 2025 / US-amerikanischer Schauspieler
- Prinz Andreas von Sachsen-Coburg und Gotha († 82) - 3. April 2025 / deutscher Unternehmer
- Val Kilmer († 65) - 1. April 2025 / US-amerikanischer Schauspieler, u.a. „Top Gun“, "Batman", "Heat"
Gestorben im März
- Vittorio „Vito“ Pirbazari († 44) - 31. März 2025 / Berliner Bodybuilder und Schauspieler
- Richard Chamberlain († 90) - 29. März 2025 / US-amerikanischer Schauspieler, u.a. "Shogun", "Die Dornenvögel"
- Fritz Streletz († 98) - 26. März 2025 / früherer Vize-Verteidigungsminister der DDR
- Rolf Schimpf († 100) - 22. März 2025 / deutscher Schauspieler, u.a. TV-Serie "Der Alte"
- George Foreman († 79) - 21. März 2025 / us-amerikanischer Boxer, Schwergewichts-Weltmeister, Olympiasieger
- Eddie Jordan († 76) - 20. März 2025 / irische Formel-1-Legende, Rennfahrer und Teamchef
- Fritz Scherer († 85) - März 2025 / Schatzmeister, Präsident, Aufsichtsrat des FC Bayern München
- Doris Fitschen († 21) - 15. März 2025 / deutsche Fußballerin, Europameisterin mit DFB-Team
- Karin Lesch († 89) - 12. März 2025 / deutsche Schauspielerin
- Klaus Richtzenhain († 90) - März 2025 / deutscher Leichtathlet aus Dessau, Mittelstreckenläufer und Olympiamedaillengewinner
- AnNa R. (Neuenhofen) († 55) - März 2025 / deutsche Musikerin, Frontfrau der Band Rosenstolz
- Peggy Parnass († 97) - 12. März 2025 / deutsch-schwedische Schauspielerin und Autorin
- Hans Peter Korff († 92) - 9. März 2025 / deutscher Schauspieler und Hörspielsprecher
- Pamela Bach († 61) - 5. März 2025 / US-amerikanische Schauspielerin
- Bernhard Vogel († 92) - März 2025 / deutscher CDU-Politiker, Ex-Ministerpräsident von Rheinland-Pfalz und Thüringen
- Roy Ayers († 84) - 4. März 2025 / US-amerikanischer Musiker, Jazzfunk-Legende
- Angie Stone († 63) - 1. März 2025 / us-amerikanische Soulsängerin
Gestorben im Februar 2025
- David Johansen († 75) - 28. Februar 2025 / us-amerikanischer Punk-Sänger, Songwriter Schauspieler
- Gene Hackman († 95) - 26. Februar 2025 / us-amerikanischer Schauspieler
- Roberta Flack († 88) - 24. Februar 2025 / US-amerikanische Soulsängerin, Pianistin und Songschreiberin
- Marian Turski († 98) - 18. Februar 2025 / polnischer Holocaustüberlebender, Historiker und Journalist
- Dr. Bernd Feuchtner († 75) - 17. Februar 2025 / Intendant der Händel-Festspiele in Halle
- Paquita la del Barrio († 77) - 17. Februar 2025 / mexikanische Sängerin
- Volker Roth († 83) - 17. Februar 2025 / deutscher Fußball-Schiedsrichter
- Rosemarie Hein († 77) - 15. Februar 2025 / deutsche Politikerin, Ex-Chefin der Partei Die Linke
- Gerhart Baum († 92) - 15. Februar 2025 / deutscher Politiker
- Klaus Peschka († 77) - 8. Februar 2025 / Athletik- und Koordinationstrainer im Bereich Wurf des Deutschen Leichtathletik-Verbandes in Halle
- Christian Frommert († 80) - 4. Februar 2025 / deutscher Journalist und Medienmanager
- Lee Joo Sil († 80) - 2. Februar 2025 / südkoreanische Schauspielerin, u.a "Squid Game
- John Cooney († 28) - Februar 2025 / irischer Boxer
Gestorben im Januar 2025
- Richard „Dick“ Button († 95) - 30. Januar 2025 / zweimaliger us-amerikanischer Eiskunstlauf-Olympiasieger
- Max Schautzer († 84) - 29. Januar 2025 / deutsche TV-Legende, Schauspieler und Moderator "Verstehen Sie Spaß?"
- Horst Janson († 89) - Januar 2025 / deutscher Schauspieler
- Klaus Willbrand († 83) - Januar 2025 / durch Tiktok und Instagram bekannte Antiquar und Literaturkenner
- David Lynch († 78) - 15. Januar 2025 / us-amerikanischer Regisseur und Künstler
- Stephanie Aeffner († 48) - Januar 2025 / deutsche Politikerin (B90/Grüne), Mitglied des Bundestages
- Hans Reichelt († 99) - 14. Januar 2025 / deutscher Politiker, Ex-Minister der DDR
- Holm Grossmann († 57) - 14. Januar 2025 / Chefarzt der Klinik für Gefäß- und Endovaskuläre Chirurgie in Dessau-Aalten
- Oliviero Toscani († 82) - 13. Januar 2025 / italienischer Fotograf
- Michael Börgerding († 64) - 11. Januar 2025 / deutscher Theaterdramaturg und -intendant
- Otto Schenk († 94) - 9. Januar 2025 / österreichischer Schauspieler, Regisseur und Kabarettist
- Hans-Hubert Werner († 80) - 8. Januar 2025 / deutscher CDU-Lokalpolitiker, Stadtrat Merseburg
- Rudolf Dreßler († 84) - 8. Januar 2025 / deutscher Politiker und Diplomat
- Jean-Marie Le Pen († 96) - 7. Januar 2025 / französischer Politiker
- Volker Sklenar († 80) - 7. Januar 2025 / deutscher Politiker, Ex-Agrar-Minister Thüringen
- Rosita Missoni († 93) - 2. Januar 2025 / italienische Modedesignerin
- Ágnes Keleti († 103) - 2. Januar 2025 / ungarisch-israelische Turnerin, Turntrainerin und Holocaust-Überlebende
Unsere Liste erhebt keinen Anspruch auf Vollständigkeit. Alle Daten ohne Gewähr.