Der vor allem aus der ARD-Serie "Marienhof" bekannte Schauspieler Giovanni Arvaneh ist an den Folgen von Nierenkrebs gestorben. Er wurde nur 61 Jahre alt.

Schauspieler Giovanni Arvaneh ist an den Folgen von Nierenkrebs gestorben.

München. - Giovanni Arvaneh, vor allem bekannt aus der ARD-Serie "Marienhof", ist an den Folgen seiner langjährigen Krebserkrankung im Alter von 61 Jahren gestorben.

Der Tod des Schauspielers wurde auf seinem Instagram-Kanal bekannt gegeben. Dort heißt es: "Er schenkte Liebe wie andere Applaus - mit offenen Armen, aus vollem Herzen."

Schauspieler Giovanni Arvaneh macht Krebserkrankung öffentlich

Bereits im August 2024 hatte Arvaneh seine Krankheit - Nierenkrebs im Endstadium - öffentlich gemacht. Auf Social Media hielt er seine Follower über den Kampf gegen diese tückische Krankheit auf dem Laufenden.

Lesen Sie auch: Schock-Diagnose für Susanne Klehn: Der Krebs ist zurück

Letztmals wandte er sich im April 2025v an seine Fans und bedankte sich für die Geburtstagsgrüße. "Ich habe so schöne Nachrichten zum Geburtstag zu Ostern und ich würde so gerne darauf antworten. Leider fehlt mir oft oder meist die Konzentrationskraft."

Lesen Sie auch: Naddel ist tot! Ex-Partnerin von Dieter Bohlen wurde nur 60 Jahre alt

Giovanni Arvaneh spielte von 1994 bis 2010 mit Unterbrechungen die Rolle des Sülo Özgentürk in der ARD-Serie "Marienhof". Auch in Serien wie "Unser Charly", "SOKO 5113" oder "St. Angela" hatte er Auftritte.