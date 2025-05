Nadja Abd el Farrag, besser bekannt als Naddel, ist tot. Die langjährige Partnerin von Dieter Bohlen soll vor einigen Tagen in einem Hamburger Krankenhaus gestorben sein.

Hamburg. - Model, Sängerin und Schauspielerin Nadja Abd el Farrag, die unter ihrem Spitznamen Naddel bekannt war, ist tot. Wie die Bild-Zeitung berichtet, sei die 60-Jährige am 9. Mai in einem Krankenhaus in Hamburg gestorben. Als Todesursache wurde Organversagen genannt.

In den vergangenen Jahren sei die Ex-Partnerin von Dieter Bohlen gesundheitlich angeschlagen gewesen. In der Vergangenheit hatte sie wiederholt gesagt, dass sie mit ihrer Gesundheit kämpfe.

Schon 2015 gestand Naddel, dass sie ein Alkoholproblem hat. „Ich bin Alkoholikerin und krank“, sagte sie damals in einem TV-Interview.

In den vergangenen Monaten hatte sich Naddel immer weiter aus der Öffentlichkeit zurückgezogen.

Bekannt wurde Naddel als Backgroundsängerin in Dieter Bohlens Musikprojekt Blue System. Von 1989 bis 1996 und von 1997 bis 2001 waren sie und Bohlen ein Paar.

Von 1999 bis 2000 präsentierte sie das Erotikformat "Peep!" des Senders RTL2. Im Jahr 2004 nahm sie am Dschungelcamp teil. Immer wieder war sie in Formaten des Reality-TV zu sehen.