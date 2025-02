Halle/MZ. - Die Stadt Halle (Saale) und die Stiftung Händel-Haus trauern um Dr. Bernd Feuchtner. Feuchtner, der bis zuletzt als Direktor die Geschicke der Stiftung Händel-Haus geleitet und im Mai 2023 die Intendanz der Händel-Festspiele übernommen hatte, ist im Alter von 75 Jahren unerwartet gestorben.

„Die Nachricht hat bei mir große Trauer ausgelöst“, wird Bürgermeister Egbert Geier (SPD) in einer Mitteilung der Stadt zitiert. „Bernd Feuchtner hat die Intendanz der Händel-Festspiele im Jahr 2023 in einer schwierigen Phase angetreten und sich der neuen Aufgabe mit Leidenschaft und großem Einsatz angenommen. Die Stadt Halle ist Dr. Feuchtner zu großem Dank verpflichtet und wird ihn und seine Schaffenskraft in bester Erinnerung behalten.“

Lesen Sie auch: Sportler, Musiker, Politiker: Diese Prominenten sind im Jahr 2025 gestorben

Kondolenzbuch liegt im Händel-Haus aus

Auch Kulturstaatssekretär Dr. Sebastian Putz, stellvertretender Kuratoriumsvorsitzender der Stiftung Händel-Haus Halle, würdigte das Schaffen Feuchtners: „Dr. Bernd Feuchtner hat mit seinem unermüdlichen Engagement und seiner künstlerischen Vision das kulturelle Leben unseres Landes bereichert. Seine Arbeit hat nicht nur die Festspiele, sondern auch das Ansehen Sachsen-Anhalts als Zentrum der Barockmusik gestärkt. Wir verlieren mit ihm einen leidenschaftlichen Förderer der Musik und einen herausragenden Botschafter unseres Kulturlandes.“

Aufgrund des Todes von Dr. Bernd Feuchtner hat die Stiftung Händel-Haus die für Donnerstag, 20. Februar 2025, geplante feierliche Einführung durch die Kuratorin in die Jahresausstellung „Händel im Rom“ auf einen späteren Zeitpunkt verschoben. Die Ausstellung selbst wird aber wie geplant für die Öffentlichkeit geöffnet. Besucherinnen und Besucher haben die Möglichkeit, sich im Händel-Haus in ein Kondolenzbuch für Dr. Bernd Feuchtner einzutragen.