Mit Hits wie "Goodbye Stranger" und "Bloody Well Right" wurde die britische Band Supertramp berühmt. Nun trauern Bandkollegen und Fans um Sänger und Gründungsmitglied Rick Davies.

Rick Davies bei einem Konzert mit seiner Band Supertramp in Frankfurt am Main im Jahr 2010.

New York City. – Rick Davies gründete einst die britische Erfolgsgruppe "Supertramp". Nun ist der Sänger im Alter von 81 Jahren gestorben. Dies teilten seine Bandkollegen auf ihrer Webseite und über ihre sozialen Kanäle mit.

Demnach starb Davies bereits am Samstag, dem 6. September, in seinem Haus auf Long Island in New York City. Über die genaue Todesursache gab es zunächst keine weiteren Details. Bekannt ist jedoch, dass Davies seit mehr als einem Jahrzehnt an einer Form von Blutkrebs litt.

Supertramp spielte über 50 Jahre lang zusammen

"Wir geben mit großer Trauer den Tod von Supertramp-Gründer Rick Davies nach langer Krankheit bekannt", schrieb die Band in einer Erklärung. "Wir hatten das Privileg, ihn zu kennen und über 50 Jahre lang mit ihm zu spielen. Wir sprechen Sue Davies unser aufrichtiges Beileid aus."

Laut seinen Kollegen war Davies "abseits der Bühne für seine Herzlichkeit, seine Widerstandsfähigkeit und seine Hingabe an seine Frau" bekannt. Neben ihr hinterlässt er einen Sohn aus einer früheren Beziehung.

Supertramp-Kollegen nehmen Abschied von Rick Davies

Davies gründete die Band Supertramp im Jahr 1969 zusammen mit dem Gitarristen Richard Palmer, dem Schlagzeuger Robert Millar und dem Sänger und Bassisten Roger Hodgson. 1974 gelang ihnen mit dem Album "Crime of the Century" und Hits wie "Bloody Well Right" und "Crime of the Century" der Durchbruch.

Davies war außerdem der kreative Kopf hinter Liedern wie "Goodbye Stranger", "Cannonball" und "My Kind of Lady". Das sechste Album der Band, "Breakfast in America" von 1979, wurde mit vierfachem Platin ausgezeichnet, gewann zwei Grammy Awards und war zudem für den Grammy als Album of the Year nominiert.

Seitdem galt Supertramp als eine der populärsten Rock-Pop-Bands der Welt. Davies’ Bandkollegen verabschiedeten sich mit einem Zitat aus einem seiner größten Hits: "Goodbye, stranger, it’s been nice / Hope you find your paradise.“ Zu Deutsch: "Mach’s gut, Fremder, es war schön / Ich hoffe, du findest dein Paradies."

Diese Zeilen stammen aus dem Song "Goodbye Stranger" von 1979. 46 Jahre später ist Rick Davies nun tot.