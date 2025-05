London - Vor fast genau zehn Jahren mussten die Musiker von Supertramp ihre „Forever“-Tournee absagen, nachdem bei Sänger und Keyboarder Rick Davies Krebs diagnostiziert wurde. Damals ahnte man schon, dass es das Ende der legendären britischen Band bedeuten könnte, die für Welthits wie „Dreamer“ oder „The Logical Song“ berühmt ist. Doch nun bringt Saxophonist John Helliwell die Musik von Supertramp zurück.

Supertramp im Big-Band-Sound

Der 80-Jährige hat 15 Supertramp-Songs mit einer Big Band neu aufgenommen, die jetzt auf CD und LP veröffentlicht werden. Die neu arrangierten Versionen von John Helliwell's Super Big Tramp Band sind ausschließlich instrumental. Statt eines Sängers spielt Helliwell als Hauptsolist mit Saxofon, Klarinette oder Melodica die Leit-Melodie.

„Ich liebe die Musik“, sagt der britische Musiker im Interview der Deutschen Presse-Agentur. „Sie begleitet mich seit Ewigkeiten. Es ist interessant, die Lieder in einer anderen Version hören.“

Während bei Kultklassikern wie „Bloody Well Right“, „Dreamer“ oder „Crime Of The Century“ der angenehm vertraute Supertramp-Sound unverkennbar ist, bekommt „Breakfast In America“ mit leichtem Latin-Jazz-Einschlag ein wunderbares neues Flair. Das emotionale „Don't Leave Me Now“, hier Teil eines Medleys, wird zu einem filmreifen Epos, wie aus einem Hollywood-Soundtrack.

Kaum Hoffnung auf ein Supertramp-Comeback

„Ich bin einfach froh diese Musik zu spielen, denn mit Supertramp werden wir sie nie wieder spielen“, sagt Helliwell wehmütig. Liebend gern würde er noch einmal mit seinen früheren Bandkollegen auftreten. „Es wäre großartig, da würde ich sofort mitmachen. Denn ich liebe es ja zu spielen.“

Doch es gibt kaum Hoffnung auf eine Reunion der Musiker, die alle zwischen 74 und 80 Jahre alt sind. Rick Davies hat sich von seiner Erkrankung ein wenig erholt und gibt gelegentlich Konzerte in seiner Wahlheimat Long Island. „Ich kann nicht für ihn sprechen, aber ich habe das Gefühl, dass er damit am Limit ist, was die Energie fürs Spielen angeht“, sagt Helliwell.

Mit Sänger, Keyboarder und Gitarrist Roger Hodgson, der die Band bereits 1983 verließ, hat er seit einigen Jahren keinen Kontakt mehr. „Wir hatten Streit. Es ging ums Geld“, sagt er. „Es ist nicht schön, wenn sowas passiert.“ An die Zeiten mit Supertramp denkt er trotzdem mit Freude zurück.

Helliwell möchte mit der Super Big Tramp Band touren

Mit der Super Tramp Big Band stand John Helliwell bisher nur ein paar Mal auf der Bühne. In Zukunft möchte er gern häufiger Konzerte geben und auch in Deutschland auf Tournee gehen. Finanziell sei das mit einer Big Band nicht ganz so einfach.

„Es hängt davon ab, wie erfolgreich die CD ist“, sagt Helliwell. „Wenn die Leute Interesse haben, kriegen wir vielleicht im nächsten Jahr eine Tournee hin.“