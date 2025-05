Das Konzert des britischen Popstars Olly Murs war schneller vorbei, als es vielen Fans lieb gewesen sein dürfte. Dem 41-Jährigen versagte die Stimme. In den sozialen Medien gibt er ein Update.

Gary Mitchell/SOPA Images via ZUMA Press Wire/dpa

Glasgow - Und plötzlich war die Stimme weg: Der britische Popsänger Olly Murs („Heart Skips a Beat“) hat sein Konzert in Glasgow nach nur sechs Liedern abbrechen müssen. Es tue ihm „von ganzem Herzen“ leid, sagte der 41-Jährige in einem nach der Show aufgenommen Instagram-Video. Das habe er in 15 Jahren noch nie gemacht.

Zu Beginn des Konzerts am Donnerstag habe er sich noch gut gefühlt, „vielleicht ein bisschen erschöpft“. Dann aber versagte die Stimme. „Das ist unfair für euch, die ihr das ganze Geld ausgegeben habt, um hierherzukommen und mich zu sehen“, sagte Murs. „Ihr verdient die beste Show.“ Murs kündigte an, einen Arzt zu konsultieren. Schon für diesen Freitagabend ist in Manchester das nächste Konzert geplant.