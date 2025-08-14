Sportreporter-Ikone Ulli Potofski ist Anfang August an Leukämie gestorben. Seine Freundin berichtet nun von seinen dramatischen letzten Tagen.

Gelsenkirchen. – Der Tod von Sportreporter-Legende Ulli Potofski Anfang August hat Fans und Kollegen tief getroffen. Jetzt werden erschütternde Details zu seinen letzten Tagen bekannt.

Wie seine Lebensgefährtin Nadja Bogdanovic im Interview mit "Bunte" erzählte, hatte sich Ende Juli endlich Hoffnung auf Heilung ergeben: Die Knochenspenderdatei hatte einen passenden Spender gefunden, die Transplantation war für den 1. August geplant.

Doch der Spender befand sich zu diesem Zeitpunkt im Urlaub und der lebensrettende Eingriff musste verschoben werden.

Ulli Potofski: Freundin über die letzten Stunden des Sport-Reporters

Nur einen Tag später, am 2. August, starb Potofski im Krankenhaus. Bereits im März hatte er sich schwach gefühlt und in kurzer Zeit viel Gewicht verloren. Ein Bluttest brachte schließlich die Diagnose: Leukämie. Vom Zeitpunkt der Diagnose bis zu seinem Tod vergingen nur drei Monate.

Seine Freundin erinnert sich im Interview der "Bunte" an die letzten Stunden. Am 2. August habe sie ihn dreimal besucht. Gegen 20.30 Uhr habe er sie gebeten zu gehen, damit sie schlafen könne. Er habe ihr sogar noch eine Nachricht geschrieben, dass sein Fieber unverändert wäre. Wenig später, gegen 22 Uhr, starb der Sportreporter.

Finanziell habe es Potofski zuletzt schwer gehabt, berichtet Bogdanovic im Interview. Schon vor zehn Jahren, als er zu ihr gezogen sei, habe er kein Geld besessen.