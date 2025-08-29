Viele Menschen haben an der Beerdigung teilgenommen. Wie ihm tags zuvor bei der Eröffnung des Weißenfelser Stadtfestes gedacht wurde.

Manfred Rauner wurde Freitagmittag auf dem Weißenfelser Stadtfriedhof beigesetzt.

Weissenfels/MZ - Auch der Himmel beweinte am Freitagmittag den Tod von Manfred Rauner, bei dessen Beisetzung auf dem Weißenfelser Stadtfriedhof. Der ehemalige Weißenfelser Oberbürgermeister ist am 21. August im Alter von 73 Jahren gestorben.