München - Es gelingt nicht vielen Menschen, noch im hohen Alter jugendlichen Charme zu versprühen. Doch Horst Janson konnte das. Auch mit weit über 80 Jahren fiel es nicht schwer, in ihm noch den Lehramtsstudenten „Bastian“ zu erkennen oder den drahtigen Artisten aus „Salto Mortale“.

Zu seinem 85. Geburtstag vor einigen Jahren veröffentlichte er seine Biografie „Der 85-Jährige, der morgens aufstand und immer noch jung war“. Jetzt ist der Schauspieler im Alter von 89 Jahren gestorben, wie seine Ehefrau Hella der Deutschen Presse-Agentur in Grünwald bei München bestätigte. Mehr als 40 Jahre waren die beiden verheiratet.

Und noch länger stand Janson vor der Kamera: Nachdem er während und direkt nach der Schulzeit vor allem auf Theaterbühnen arbeitete - einen seiner ersten Auftritte als Schüler hatte er in dem Grillparzer-Stück „Der Traum, ein Leben“ - bekam er mit Mitte 20, im Jahr 1959, seine erste Filmrolle in „Die Buddenbrooks“.

„Salto Mortale“, „Der Bastian“ und die „Sesamstraße“

Einem Millionenpublikum wurde er als Sascha Doria in der Zirkusserie „Salto Mortale“ bekannt, in der er von 1969 bis 1972 mitspielte. Der endgültige Durchbruch gelang ihm mit der Kultserie „Der Bastian“, in der er die Titelrolle spielte. In der nach Romanen von Barbara Noack verfilmten Serie verliebte er sich - obwohl er im echten Leben schon auf die 40 zuging - als schnodderig-sympathischer Student in eine Ärztin (Karin Anselm). Die Serie spiegelt wie kaum eine andere das westdeutsche Lebensgefühl nach 1968 wider.

Seine damalige Agentin habe die Anfrage vom ZDF damals direkt ablehnen wollen. Doch er las das Drehbuch und sagte zu. Bis zu 15 Millionen Menschen pro Folge saßen 1973 vor den Fernsehgeräten, als „Der Bastian“ im Vorabendprogramm gezeigt wurde. Die Rolle sei ein „absoluter Glücksgriff“ gewesen, schrieb er in seiner Autobiografie. Es vergehe kaum ein Tag, an dem er nicht mit „Bastian“ angesprochen werde.

Als menschlicher Gaststar in der „Sesamstraße“ der frühen 1980er Jahren war „Horst“ für eine ganze Kindergeneration wie ein lieber Onkel, der das Glück hatte, mit Tiffy und Samson in einer heilen Welt wohnen zu dürfen.

Ob „Forsthaus Falkenau“, „Immenhof“, „Ein Fall für zwei“, „Tatort“ oder Rosamunde-Pilcher-Romanzen: Es gab kaum eine Fernsehreihe, in der Janson, der in Mainz und Wiesbaden aufwuchs, nicht zu sehen war. 2005 und 2006 stand der leidenschaftliche Hobbysegler für die TV-Serie „Unter weißen Segeln“ als Kapitän vor der Kamera.

Lächeln als Markenzeichen

Sein strahlendes Lächeln war sein Markenzeichen und wohl auch ein Grund dafür, dass der Schauspieler jahrelang als Frauenschwarm galt - zudem als einer der bekanntesten und beliebtesten deutschen Film- und Fernsehschauspieler. Laut einer Studie der Nürnberger Gesellschaft für Konsumforschung (GfK) kannten im Jahr 2002 fast 85 Prozent der Deutschen Horst Janson, fast 71 Prozent der Befragten hielten ihn für sympathisch oder sogar sehr sympathisch.

Wie die Zahlen heute aussehen würden, ist nicht bekannt, die ganz großen Erfolge von Janson liegen schon eine ganze Weile zurück. Zuletzt war er vor allem auf der Theaterbühne zu sehen, arbeitete bei den Bad Hersfelder Festspielen und war auch immer wieder - meist gemeinsam mit seiner Frau - auf den roten Teppichen in München zu sehen.

Schlagzeilen machte Janson auch im Jahr 2011, als er mit einer Spendenaktion die Zwangsversteigerung seines Hauses im Münchner Nobelvorort Grünwald verhindern wollte. 45 000 Euro kamen damals zusammen.

Bereits im vergangenen Jahr hatte der Schauspieler aber mit gesundheitlichen Problemen zu kämpfen. Im Sommer 2024 wurde bekannt, dass er nach einem Sturz von der Treppe ins Krankenhaus gekommen war.

Wegen einer Erkrankung hatte Janson zuvor schon seine Teilnahme an den Bad Hersfelder Festspielen abgesagt. Dort hätte er im Juni 2024 bei der Premiere des Stücks „Wie im Himmel“ auftreten sollen.

Der Schauspieler Horst Janson ist tot picture alliance / dpa

Generationen war er als „Bastian“ und aus der „Sesamstraße“ bekannt. Uwe Zucchi/dpa